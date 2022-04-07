اليمن.. هادي يعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي وينقل صلاحياته إليه

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، عزل نائبه علي محسن الأحمر من منصبه، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" إن "المجلس سيكون برئاسة رشاد العليمي وعضوية كل من سلطان العرادة والعميد طارق صالح وعبدالرحمن المحرمي و عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني".

من جانب آخر، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيان صحفي إن "مجلس القيادة الرئاسي أصبح مفوضًا بكل صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت في تقارير إعلامية إن اليوم السابع، من المشاورات اليمنية اليمنية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، شهدت تباينات وخلافات، حول التوصيات التي تضمنها المحور السياسي من المشاورات.

وذكرت شبكة "إرم نيوز" أن تسريبات من أروقة المشاورات كشفت أن ما أثار غضب ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح، هو "إزاحة" نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، الموالي للإخوان، من منصبه.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها: "أعضاء ممثلين عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، في فريق النقاشات بالمسار السياسي من المشاورات اليمنية اليمنية – انسحبوا الأربعاء، من الجلسة السابعة، بعد احتجاجهم على ما تضمنته الحلول المقترحة للوضع السياسي الراهن وآليات التنفيذ:,

ومن المقرر أن تكون الجلسة الثامنة للمشاورات اليمنية – اليمنية، يوم الخميس، هي الجلسة الختامية، وفق ما أعلن في بيان الدعوة للمشاورات الصادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن سفير مجلس التعاون الخليجي، لدى اليمن، سرحان المنيخر، الأربعاء، أن المحادثات ستستكمل جلساتها الخميس في جلستها الثامنة الختامية.

وقال المنيخر، في تصريح نشرته المنصة الرسمية للمحادثات اليمنية على تويتر، إن ”"لجلسة الثامنة التي ستعقد الخميس، سيستكمل المتشاورون خلالها الرؤى والحلول، ومن ثم سيتم الإعلان عن حصيلة ما تم التوافق حوله على مدى الأيام الماضية".