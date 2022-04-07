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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط.. خام برنت يرتفع لـ103.10 دولار للبرميل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجلت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الخميس، ارتفاعا بقيمة دولارين لتصل إلى 103.10 دولار للبرميل.

ارتفاع جاء بعد ساعات من تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء إلى أقل من 100 دولار للبرميل.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية اعتزام الدول الأعضاء ضخ 60 مليون برميل من مخزوناتها لدعم قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضخ حوالي 180 مليون برميل من المخزونات الأمريكية على مدى 6 أشهر بهدف تهدئة أسعار الخام.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنحو 99 دولارا للبرميل بعد أن كان قد جرى تداوله في وقت سابق من اليوم بسعر 104 دولارات للبرميل.

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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية، الممثلة لمصالح الدول المستهلكة للنفط، أن الدول الأعضاء ستضخ حوالي 120 مليون برميل إضافية من المخزونات الاحتياطية منها 60 مليون برميل من الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن هذا التحرك المنسق للدول الرئيسية المستهلكة للنفط يستهدف الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض إنتاج روسيا من النفط بمقدار الربع خلال الشهر الحالي، وهو ما يعني خروج حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا من السوق.

ويستهدف الضخ من مخزونات الدول المستهلكة سد جزء من العجز الناجم عن تراجع إمدادات النفط الروسي، لكن السوق ستظل تعاني من نقص الإمدادات في ظل رفض تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مما هو مقرر.

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