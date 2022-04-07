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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تسلم شحنة من الأمصال واللقاحات البيطرية مهداة إلى جنوب السودان

تسليم شحنة من الأمصال
تسليم شحنة من الأمصال واللقاحات البيطرية لجنوب السودان

قام وفد من الأطباء البيطريين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتسليم وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان،بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى جوبا، الشحنة الثانية من الأمصال واللقاحات البيطرية المهداة إلى جنوب السودان، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين الدولتين لتنمية قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد.

ألقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، كلمة خلال مراسم تسليم الشحنة تناول فيها مجمل العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، ومشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بدعم جنوب السودان في شتى المجالات.
   
من جانبه، قدم وزير الثروة الحيوانية والسمكية الجنوب سوداني الشكر لمصر، حكومةً وشعباً، على هذه المساعدات، موضحاً أنها تأتي في إطار نتائج اجتماعات الدورة الأولى من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي اتفق فيها الطرفان المصري والجنوب سوداني على دعم جنوب السودان في مجال الثروة الحيوانية.

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