مجيد طوبيا.. جسد المجتمع المصري في أعمال خالدة.. وصارع لتمكين أحمد زكي

جمع الكاتب والروائي مجيد طوبيا، الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس، بين السرد الروائي والعمل على النص السينمائي، وعمل مع كل صناع نهضة السينما في فترة العميد ثروت عكاشة، عندما طالب بدخول خريجي الجامعة الذين يتمتعون بمواهب إبداعية في الكتابة والفن.

مجيد طوبيا، روائي وأديب مصري، ولد في 25 مارس 1938 بمحافظة المنيا، حصل على درجة بكالوريوس في الرياضة والتربية من كلية المعلمين في القاهرة عام 1960، ودبلوم معهد السيناريو عام 1970، ودبلوم الدراسات العليا بالإخراج السينمائي من معهد السينما بالقاهرة عام 1972.

يعتبر مجيد طوبيا، واحدًا من جيل الرواد فى الرواية المصرية، وأحد المبدعين المنسيين فى الأوساط الثقافية المصرية، ورغم ما قدمه من أعمال تعد من أيقونات الأدب المصرى والسينما المصرية أيضا، وقدم أعمالا خالدة تجسد حالات المجتمع المصرى، تميزت بالغرابة الواقعية والسخرية المبطنة، إلا أن اسمه يظل بعيدا عن أضواء الشهرة، مكتفيا بالتواجد فى أذهان النخبة فقط.

حلم مجيد طوبيا بتطعيم الفن والسينما خاصة بفكر جديد ومواضيع غارقة في المحلية لتأخذ المجتمع من أوجاعه إلى حلول لهذه الأوجاع.

وبدأ طوبيا عمله السينمائي مع المخرج حلمي حليم في فيلم “حكاية من بلدنا”، وهي قصة تقوم على فكرة التمرد على سطوة الحاكم وتحفيز الشعب على التمرد على سطوة الحكم، وغباء الفرد الحاكم، ثم بدأ مع شريكه المخرج محمد راضي في إنشاء شركة إنتاج، وكان أول فيلم للشركة "صانع النجوم" عن شباب يحبون التمثيل، وهم عمال في مصنع، وكان الفيلم أول صراع لتمكين الفنان أحمد زكي، لأخذ فرصة للظهور وهو الشاب الفقير القادم من قرية مجهولة من محافظة الشرقية، واعترض الجميع على اسم أحمد زكي، لكن "مجيد" أصر على وجوده اتكاءً على نصيبه في الشراكة، واحتضن أحمد زكي.

صدرت له عدد من الروايات المهمة منها "غرف المصادفة الأرضية، وتغريبة بنى حتحوت (مختارة ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية فى القرن العشرين)، والحادثة التى جرت، والقمر يولد على الأرض"، لكن على الجانب الآخر، كان له رصيد درامى وإذاعى كبير، فحولت بعض أعماله إلى شاشات السينما ومسلسلات إذاعية، وقام بكتابة أعمال سينمائية، حققت بعضها نجاحا كبيرا، واختيارات لتكون من علامات السينما المصرية.

"حكاية من بلدنا"، فيلم من إنتاج عام 1969، بطولة شكرى سرحان وناهد جبر، وعبد الله غيث، كتب القصة والسيناريو والحوار مجيد طوبيا، وأخرجه حلمى حليم، وتدور أحداثه حول عمدة إحدى قرى الصعيد يحتكر كمر الفول ويفرض أسعارًا باهظة على الأهالى تعود إليه بالربح الكثير بينما يصيبهم الضرر، يقف الأهالى موقفا سلبيًّا عدا أحدهم يثور عليه فتكون الشرارة التى تلهبهم، يقرر الجميع كمر الفول لحسابهم ويتعاونون فيما بينهم لتوفير المال اللازم.

"قضية صقر"، مسلسل من إنتاج عام 1972، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد عثمان (مخرج)، ﺗﺄﻟﻴﻒ: مجيد طوبيا (سيناريو وحوار) نعيم عطية (مؤلف)، طاقم العمل: أحمد خليل ونشأت أباظة ومحمد عبد المجيد محمود كامل وحسين قنديل حسن حسين.

و"أبناء الصمت"، فيلم من إنتاج عام 1974، وكتب "طوبيا" القصة والسيناريو والحوار، وهو من إخراج محمد راضى، ومن بطولة "محمود مرسى، وميرفت أمين، ونور الشريف، ومديحة كامل، وأحمد زكى، ومحمد صبحى"، وتم اختيار الفيلم ضمن قائمة أفضل “100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية” حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائى بالإسكندرية، واحتل المركز 74.

وفيلم “صانع النجوم” من إنتاج عام 1976، من إخراج الفنان محمد راضى، قام الأديب مجيد طوبيا، بكتابة القصة والسيناريو والحوار للعمل، وهو من بطولة: محمود ياسين ، سهير رمزى، سعيد صالح، السيد راضى، منى جبر، يونس شلبى، ويدور حول النجمة الشهيرة سهام، التى تحضر عرضا مسرحيًا، حيث تقابل الممثل سعيد، ويقعان في الحب ويتزوجان، وتدفعه سهام إلى عالم السينما كي يكون نجماً شهيرًا، وبعد تعرضه ﻹحدى المشكلات في العمل، يختفي في إحدى القرى، بينما يترك سيارته تسقط فى النيل، ليظن الجميع أنه مات، وتتصاعد الأحداث.

و"زيارة ودية" مسلسل تليفزيونى من إنتاج 1979، من إخراج إبراهيم الصحن، وقام بكتابة القصة والسيناريو والحوار الأديب مجيد طوبيا، وهو من بطولة: محمد رضا، وأمين الهنيدى، وصلاح السعدنى، وهالة فاخر، وعبد الله فرغلى، ونظيم شعراوى، وتدور أحداثه حول موظف شريف يرفض الرشوة التى تُعرض عليه فى عمله حيث يُكافح التهرب الضريبى ويستغل الآخرون ضعف قدرته لكنه يصبر ويرفض ويظل محافظا على مبادئه إيمانا منه بمبادئه وأخلاقياته ويصمم على مواجهة الفساد والوقوف أمامه.

"قفص الحريم" فيلم من إنتاج 1986، قصة الفيلم مأخوذة عن قصة الكاتب مجيد طوبيا "ريم تصبغ شعرها"، وكتب الحوار له، بينما قام بكتابة السيناريو رفيق الصبان، وتأليف الأغانى للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، وهو من بطولة شيريهان، وهياتم، ووائل نور، وإخراج حسين كمال.

و"تغريبة بنى حتحوت"، مسلسل إذاعى، مأخوذ عن رواية مجيد طوبيا تحمل نفس الاسم، كتبها للإذاعة ممدوح عفيفى، أغانى وأشعار عبد الرحمن الأبنودى، إخراج أحمد شوقى، الأداء الصوتى من بطولة يوسف شعبان، فردوس عبد الحميد، خالد النبوى، علا رامى.

و"تعيش زفتى حرة"، سهرة تليفزيونية من إنتاج 1998، قام بكتابة القصة، الأديب مجيد طوبيا، وقام بكتابة السيناريو والحوارمصلح محمد، وهو من إخراج المخرج محمد عابدين، وبطولة: رشوان توفيق، ووجدي العربى، ومدحت مرسى، ونجاة على، ورشاد عثمان، ووائل إبراهيم.