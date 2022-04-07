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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

خبيرة تغذية
خبيرة تغذية

قالت الدكتورة مروة نوح استشارى التغذية العلاجية، إنه لابد من تهيئة المعدة قبل الإفطار، بتناول التمر أو الشوربة أو السلطة، لافتة إلى أن المعدة تحتاج أن يدخل بها نوع مشروب واحد فقط قبل تناول وجبه الإفطار وبعدها تبدأ الصلاة حتى تعطى للمعدة وقتها فى التهيئة السليمة قبل دخول الطعام إليها.

 

وأضافت “نوح”، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الأولى المصرية، أن الشوربة الزائدة فى السعرات الحرارية مثل “لسان العصفور” يمكن أن تزيد من الوزن على نهاية الشهر، وهو ما يتوقف على كمية اللسان عصفور الموجود بها وطريقة تحضيره.

 

وتابعت استشارى التغذية العلاجية، أن حجم القطايف وحشوها وعدد المأكولات منها يفرق كثيراً فى الوزن، قائلة: "أى حاجة غلط فى الأكل حلوة.. بس بتأثر على صحتنا".

 

واستكملت استشارى التغذية العلاجية، أن الطعام الخطأ خطير جداً على الصحة ويسبب العديد من الأمراض. 

استشارى التغذية العلاجية التمر وجبة الافطار لسان عصفور حجم القطايف الصحة

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