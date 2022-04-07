إصابة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بفيروس كورونا

أظهرت نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب درو هاميل، نائب رئيس أركان بيلوسي، في تغريدة على "تويتر"، "بعد الاختبار السلبي هذا الأسبوع، تحول اختبار بيلوسي إلى إيجابي، وهي حاليا بدون أعراض".

وكانت بيلوسي قد ظهرت في حدث بالبيت الابيض، أمس الأربعاء، برفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

فيما قال هاميل إن رحلة بيلوسي المقررة إلى تايوان، والتي كان من المقرر أن تقوم بها نهاية هذا الأسبوع، قد تم تأجيلها.

وتعد بيلوسي هي الأحدث في مجموعة كبيرة من مسؤولي البيت الأبيض وأعضاء الكونجرس الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا هذا الأسبوع.