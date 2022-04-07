وزير دفاع أمريكا: شويجو لم يرد على اتصالاتي الهاتفية منذ فبراير

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن نظيره الروسي سيرجي شويجو لم يرد على اتصالاته الهاتفية رغم محاولاته المتكررة لإجراء اتصال هاتفي.

وحسب وكالة الأنباء الروسي “نوفوستي”، قال أوستن: "رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي وأنا نحاول بانتظام الاتصال بزملائنا في روسيا لضمان استمرار الحوار.. ومنذ منتصف فبراير لم ننجح كثيرا في هذا، كون الروس لا يستجيبون".

ولم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إنه يتوقع أن تكون حرب روسيا مع أوكرانيا “شاقة وطويلة” حيث تحارب أوكرانيا للحفاظ على وحدة أراضيها مع عدم وجود مؤشرات في الأفق على أن روسيا ستوقف عدوانه.

وقال ميلي: “أود أن أقول كيف يبدو الفوز؟ أعتقد أن الفوز هو أن أوكرانيا تظل دولة حرة ومستقلة كما كانت منذ عام 1991 مع سلامة أراضيها. سيكون ذلك صعبًا وطويلا للغاية”.

وأضاف ميلي أن أوكرانيا نجحت في هزيمة الهجوم الروسي الأولي على كييف.