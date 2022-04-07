"واحد من الناس" يقدم هدية قدرها 5آلاف جنيه لـ عامل زراعي

عرض برنامج " واحد من الناس " المذاع علي قناه " الحياه " تقديم الإعلامي عمرو الليثي، تقرير عن مواطن من مدينة الزقازيق، يدعى سيد.

وقال سيد خلال التقرير أن لديه 4 أولاد، منهم 2 ذكور، و 2 إناث، وأنه يعمل عامل زراعي، ويحصل على 80 جنيه فى اليوم.

وكشف أنه يسعى طوال الوقت بعمل الأفضل لـ أولاده، وأنه حريص على تعليم أولاده، كونه أنه غير متعلم، قائلا :" مش عايزهم بشوفوا اللى أن شوفته، وعايزهم يكونوا أفضل مني".

ومن جانبه قام مقدم برنامج " واحد من الناس " الإعلامي عمرو الليثي بتقديم هدية ماليها إلي سيد قدرها 5 الأف جنيه.