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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"واحد من الناس" يقدم هدية قدرها 5آلاف جنيه لـ عامل زراعي

سيد
سيد

عرض برنامج " واحد من الناس " المذاع علي قناه " الحياه " تقديم الإعلامي عمرو الليثي، تقرير عن مواطن من مدينة الزقازيق، يدعى سيد.

 

وقال سيد خلال التقرير أن لديه 4 أولاد، منهم 2 ذكور، و 2 إناث، وأنه يعمل عامل زراعي، ويحصل على 80 جنيه فى اليوم.

 وكشف أنه يسعى طوال الوقت بعمل الأفضل لـ أولاده، وأنه حريص على تعليم أولاده، كونه أنه غير متعلم، قائلا :" مش عايزهم بشوفوا اللى أن شوفته، وعايزهم يكونوا أفضل مني".

 

ومن جانبه قام مقدم برنامج " واحد من الناس " الإعلامي عمرو الليثي بتقديم هدية ماليها إلي سيد قدرها 5 الأف جنيه.

 

الحياة الإعلامي عمرو الليثي عمرو الليثي

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