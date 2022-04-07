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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنى تشارك أغنية "ستو أنا" من مسلسل مكتوب عليا.. فيديو

مسلسل مكتوب عليا
مسلسل مكتوب عليا

شاركت الفنانة هنادي مهنى مقطع فيديو أغنية “ستو أنا” من مسلسل “مكتوب عليا” رمضان 2022، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت هنادي مهنى علي الفيديو، كاتبة: “ايه يا ستو انا؟ #مكتوب_عليا”.

ونالت الأغنية اعجاب عدد كبير من قبل المتابعين لـ هنادي مهنى، وجاءت التعليقات كالاتي: “اخيرا اتعرضت الاغنيه بالمسلسل - تحفة - جميلة اوي”.

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مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

وعرضت قنوات DMC، الحلقة السادسة من مسلسل أكرم حسني الجديد "مكتوب عليا" الذي ينافس به ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

في بداية الحلقة السادسة من مسلسل مكتوب عليا، فوجئ "جلجل" في بداية الحلقة أن والده ألقى بالجرنال الموجود به عنوان بدوي "عمرو عبدالجليل" في الزبالة، وانفعل غاضبا لكن والدته أبلغته أنها لم تلقي الجرنال في القمامة واعطته له، ليجد العنوان، خاصة أنه وجد كتابة على يده تؤكد أن مستقبله سيكون مع بدوي.

ثم ذهب جلجل إلى المدرسة وبدأ في مداعبة مديره والسخرية منه ثم أبلغه بتقديم استقالته من المدرسة، وقبل أن يغادر المدرسة يذهب لصديقته مدرسة الجغرافيا "كاميليا" ويطلب أن تذهب معه بناء على الكلام المكتوب علي يده، فيتم طرده من المدرسة أمام التلاميذ.

يفاجأ جلجل بتليفون من صديقه يبلغه أنه سيقوم بغناء أغنية في إحدى الحفلات فيبتهج ويبلغ من يهاتفه أنه سينجح ويصبح أكثر شهرة من حماقي، ثم يتوجه للبنك الذي تعمل به سلمى "هنادي مهنا" ويسأل عنها في حين تختبئ منه وتبلغه صديقتها أنها سافرت باريس مع والدها، ويحاول أن يحصل على عنوانها أو رقم هاتفها وهي مختبئة وتضحك من أفعاله الكوميدية.

يتوجه جلجل لمكتب بدوي "عمرو عبدالجليل" ويطلب مقابلته، ولكن سكرتاريته الخاصة تبلغه أنه مشغول ويرفض مقابلته، فينفعل ويحدث ضجة في المكتب ليخرج له بدوي ويطرده من الشركة، ولكنه قبل أن يغادر يكتشف أحد أسرار الكلمات المكتوبة على يده.

يعود جلجل محاولة العودة للمدرسة مجددا بعد طرده من مكتب بدوي، ويحاول اقناع مدير المدرسة بأنه لم يكن في حالته الطبيعية حينما تطاول عليه، ولكن مدير المدرسة يرفض، ويذهب جلجل إلى محل ورد ليشتري ورد "كاميليا" فيجد أنه بوكيه واحد فقط ومحجوز، فيفاجأ أن من حجزت بوكيه الورد هي سلمي "هنادي مهنا"، فيكتشف أنها لم تسافر كما ادعت صديقتها، فيهدي لها الورد ويغادر فتخرج خلفه لتعطي له ثمن الورد، ثم يحصل على رقم هاتفها، وتبدأ بينهما حالة استلطاف، وقبل أن تغادر يعزمها على الحفلة التي سيغني بها.

تذهب سلمى "هنادي مهنا" مع جلجل إلى المكان الذي سيغني به، ليفاجأ بوجود روقة "أيتن عامر" بنت خالته التي تحبه، والتي ذهبت لتشاهده وهو يغني، وبالفعل يغني أكرم حسني أغنية "ستو أنا" التي تم طرحها قبل بدء عرض المسلسل، وحققت نجاحا كبيرا.

الفنانة هنادي مهني هنادي مهني أغنية “ستو أنا” ستو أنا مسلسل “مكتوب عليا” مكتوب عليا رمضان 2022

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