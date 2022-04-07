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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يعمل 12 ساعة .. طالب هندسة يبتكر مولدا كهربائيا بالماء والملح |صور

صدى البلد

ابتكر كريم فاروق الطالب بكلية الهندسة بالاكاديمية الحديثة بالمعادي،   مولد  يعمل بالماء والملح لإنتاج الكهرباء، بدلا من استخدام الوقود. 

في البداية يقول كريم فاروق أن المولد،  يعمل من خلال تحليل ايونات الماء والملح بإضافة ألواح من الزنك ولوح من النحاس وعدد من الشرائح الكهربائية مع فصل الخليه ل 36 جزء لإنتاج الطاقة الكهربائية من كل جزء داخل الخلية. 

وأضاف كريم لصدى البلد، أن فكرة المولد جاءت بعد اختراعه مطور لسيارة تعمل بالماء والملح  والحاصل فيها براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 
 

أوضح كريم أنه تم الانتهاء من النموذج النهائي من المولد وجاري إنشاء خط إنتاج  لطرحه في السوق مشيرا  أنه المولد بسعه تخزينيه حتى ٥ كيلو ماء وملح، وينتج ٥ آلاف وات من الكهرباء.

وأكد كريم أنه يساهم في تشغيل تكييف ١ ونصف حصان وتلفزيون  حجم 55 بوصة و33 لمبه وبعض الأجهزة الكهربائية، وتتراوح فترة استخدامه من 10 ساعات الي 12 ساعه حيث يولد ٢٢٠ فولت.

وتابع كريم أن في إنتاج المولد  يمكن التحكم في المولد من خلال الهاتف لمعرفة سعه الاستخدام وعدد  الكيلو وات المتبقي في الجهاز وموعد وضع الماء به.
 

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IMG-20220403-WA0005
IMG-20220403-WA0006
IMG-20220403-WA0006
IMG-20220405-WA0006
IMG-20220405-WA0006
مولد كهربائي أكاديمية البحث العلمي الطاقة الكهربائية كريم فاروق مولد كهربائي يعمل بالماء والملح مولد يعمل بالماء والملح لإنتاج الكهرباء

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