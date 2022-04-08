بسبب الحرب مع روسيا.. توقف محطات الوقود في أوكرانيا عن العمل

عرضت فضائية “ العربية”، تقريرا يرصد توقف عدد من محطات الوقود في أوكرانيا عن العمل لنقص إمدادات الوقود بها .



وأظهرت اللقطات، طوابير كبيرة من السيارات أمام محطات البنزين بسبب نقص إمدادات الوقود .



ولفت التقرير إلى ان السيارات في أوكرانيا تصطف لساعات طويلة أمام محطات الوقود بسبب نقص الوقود نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية .

وصدق الاتحاد الأوروبي، على حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا، بحسب بيان وفد فرنسا، الذي يرأس الاتحاد الأوروبي حاليًا.

وتشمل الإجراءات الجديدة فرض حظر على واردات الفحم الروسي، فضلا عن حظر تصدير الأسلحة إلى روسيا،كما تشمل الحزمة الخامسة من العقوبات، إغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن الروسية وحظر تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى موسكو.

