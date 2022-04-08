بكاء وصراخ وسخرية.. أبرز لقطات محمد أنور فى برنامج رامز موفي ستار

حل الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر ضيف على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

وسخر رامز جلال خلال بداية الحلقة من ميكب "محمد أنور" قائلا:" هيشارك فى فيلم المجانين فى نعيم".

وتفاجأ محمد أنور، عندما رأى الفنان العالمى "فان دام" قائلا:" ممكن احضنك، كنت أقوم بتقليد ما تفعله وأنا صغير ، أنت مش عارف بمثل قدام مين فى مصر".

وأضاف أنور قائلا لـ "فان دام" انا هوطى أبوس رجلك من الفرحة"، ورد فان دام قائلا:" بوس رجل والدتك".



ودخل محمد أنور فى نوبة صراخ شديدة قائلا خلال تنفيذ المقلب:" يالهوى يا عم فان دام وحياة أبوك كفاية".

وبعد انتهاء المقلب دخل محمد أنور فى نوبة بكاء شديدة مؤكدا أنه بعد ما حدث إستحالة يشارك فى فيلم أكشن



التصوير

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.