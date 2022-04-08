تامر حبيب يهنئ جميلة عوض بعيد ميلادها: بنوتي حبيبتي

هنأ السيناريست تامر حبيب، الفنانة جميلة عوض بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “كل سنة و انت طيبة يا بنوتي يا حبيبتي … و يا رب افضل فرحان بيكي علطول ❤️❤️❤️🎂🎁🎉”.



وحلت جميلة عوض، ضيفة بحلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وعبَّرت جميلة عوض، عن رغبتها في تقديم عمل فني باللغة العربية الفصحي، مؤكدة حبها للأحداث التاريخية القديمة.



وتابعت جميلة عوض: "صحتي بتكون فى النازل وأنا بصور، وكنت بحب شخصيتي فى مسلسل إلا أنا جدا"