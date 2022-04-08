غادة عبد الرازق: بابا كان هيتعين وزير قبل وفاته

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن طفولتها قائلة:" كنت شقية جدا ودلوعة أبويا".

وأوضحت غادة عبد الرازق، خلال برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" عدم تحدثها عن والدها كثيرا لأنها كان ناجحا للغاية، معقبة:" كان هيبقى وزير قبل وفاته".

النجاح

وتابعت قائلة:" كنت عاوزة أنحج ومحدش يربط نجاحى بنجاح بابا، لأنى مش من الشخصيات اللى بتتباهى بعائلتها".

وأضافت أن والدها توفى وهى فى سن الـ 12 عاما، معقبة:" اخويا وماما كانوا سندى".

ولفت غادة عبد الرازق، أن لديها شقيقتان شقيقة من أمها وشقيقة أخرى من والدها.