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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة عبد الرازق: بابا كان هيتعين وزير قبل وفاته

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن طفولتها قائلة:" كنت شقية جدا ودلوعة أبويا".

وأوضحت غادة عبد الرازق، خلال برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" عدم تحدثها عن والدها كثيرا لأنها كان ناجحا للغاية، معقبة:" كان هيبقى وزير قبل وفاته".

النجاح

وتابعت قائلة:" كنت عاوزة أنحج ومحدش يربط نجاحى بنجاح بابا، لأنى مش من الشخصيات اللى بتتباهى بعائلتها".

وأضافت أن والدها توفى وهى فى سن الـ 12 عاما، معقبة:" اخويا وماما كانوا سندى".

ولفت غادة عبد الرازق، أن لديها شقيقتان شقيقة من أمها وشقيقة أخرى من والدها.

الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق الشخصيات وزير

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