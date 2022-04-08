بلينكن: أمريكا تكثف الضغط على روسيا وجيرانها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تواصل الضغط على روسيا، في الوقت الذي حذر فيه من وجود تقارير إضافية موثوقة بشأن ارتكاب القوات الروسية جرائم تعذيب واغتصاب وقتل في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (النتو)، أن هناك تحالفا متناميا من الدول مع أوكرانيا ضد روسيا.

وأضاف: "نواصل الضغط ونكثفه على الكرملين وجيرانه".

من جهة أخرى، قال الكرملين، الخميس، إنه يشعر بالدهشة إزاء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ابنتي الرئيس فلاديمير بوتين، واصفا الخطوة بأنها جزء من سعار غربي ضد روسيا.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا، الأربعاء، مستهدفة البنوك والنخب في روسيا، و شملت العقوبات ابنتي بوتين: كاترينا وماريا، اللتين يعتقد المسؤولون الأميركيون أنهما تخفيان ثروة والدهما.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "بالطبع نعتبر هذه العقوبات في حد ذاتها امتدادا لموقف مسعور للغاية فيما يتعلق بفرض القيود. على أية حال، النهج المستمر بفرض قيود على أفراد الأسرة يتكلم عن نفسه".