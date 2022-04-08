عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة: العقوبات الجديدة ضد روسيا ستضعف أوروبا كثيرا

بوتين
بوتين

قالت الدكتورة نجاة عبد الحق الباحثة في الشؤون الأوروبية، إن فرض أي عقوبات جديدة على روسيا على غرار الأزمة الأوكرانية يضعف أوروبا كثيرا، مشيرة إلى أن العقوبات لن تؤثر على موسكو فقط بل التأثير يطال أيضا دول أوروبا خاصة الصناعية منها.

وأضافت الباحثة في الشؤون الأوروبية، في حديثها لقناة "الغد"، أن كل القضايا المتعلقة بالعقوبات الروسية يضعف من دول أوروبا وسيكون الثمن غاليا جدا، منوهة إلى أن التأثيرات ليست من الفحم والنفط ولكن من الغاز الروسي خاصة للدول الصناعية ولا يمكن الاستغناء على الغاز الروسي وهو ما نادت به عددا من دول أوروبا والتي يتم تزويدها بالغاز الروسي.

وأوضحت الباحثة في الشؤون الأوروبية، أن دول أوروبا الشرقية ليست دول صناعية فلا ضرر عليها من الغاز الروسي واعتمادها على الطاقة محدود جدا بخلاف الدول التي بأصلها صناعية وتعتمد اعتمادا كليا على الغاز الروسي، مشيرة إلى الحديث عن شراء الصين للغاز الروسي.

ولفتت الباحثة في الشؤون الأوروبية، إلى هناك مصالح للدول الأوروبية متعلقة بالغاز الروسي ولايمكن أن تمتد هذه الأزمة لأكثر من ذلك وهو ما يؤثر على اقتصاديات هذه الدول وليس موسكو فقط.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت من جديد فرض عقوبات على روسيا شملت القطاع المصرفي وعدد المسؤولين بالإضافة إلى حظر الاستثمارات الجديدة في روسيا من قبل الأميركيين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

زيادة في أسعار كيا أكسيد موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

دعاء أول جمعة فى رمضان .. ردده واغتنم فرصة الإستجابة

للعبور إلى الأمن والاستقرار..مجلس قيادة رئاسي جديد في اليمن وسط ترحيب عالمي

الزمالك يهزم البنك الأهلي ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد

غادة عبد الرازق: بابا كان هيتعين وزير قبل وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

بعد اكتشاف مخاطرها.. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ