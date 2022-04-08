مجدي عبدالغني: كيروش حقق نتائج إيجابية والمشكلة في المباراة النهائية

قال الكابتن مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلى والمنتخب السابق، إن المنتخب المصري يصل لـ المباراة النهائية في البطولات ولا يحصل عليها، موضحًا أن الفترة الحالية صعبة على الجميع.



وأضاف مجدي عبدالغني، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، أن المدير الفنى لـ منتخب مصر كيروش، استطاع تحقيق نتائج إيجابية، ولكن المنتخب يحتاج أن يلعب كرة ترضي الجماهير المصرية.



وأشار إلى أن المنتخب يواجه صعوبة فى المنتخبات الكبيرة، و الجميع شاهد ما حدث أمام نيجيريا، و السنغال فى أمم أفريقيا، ولكن المباراة الوحيدة التي كانت مميزة كانت أمام المغرب.



ولفت إلى أن المنتخب خسر المباريتين أمام السنغال بـ ضربات الجزاء، وطالب من المنتخب بالتركيز فى المرحلة المقبلة، و الاستعداد لـ تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

