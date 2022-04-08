الصحة العالمية: الخدمات الطبية في أوكرانيا تعرضت لـ100 هجوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد أكثر من 100 هجوم مؤكد على الخدمات الصحية في أوكرانيا .

جاء ذلك في نبأ عاجل على فضائية “إكسترا نيوز”، قبل قليل ..

قال هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، أمس، إن المنظمة تستعد “لهجمات كيميائية” محتملة في أوكرانيا.

وأضاف كلوج، في إفادة صحفية، أنه بالنظر إلى الشكوك التي تحيط بالوضع الحالي، لا توجد تأكيدات على أن الحرب لن تزداد سوءًا.

وتدرس منظمة الصحة العالمية جميع السيناريوهات وتتخذ إجراءات طارئة لمختلف المواقف التي يمكن أن تصيب شعب أوكرانيا، من المعالجة المستمرة للخسائر الجماعية إلى الاعتداءات الكيميائية.