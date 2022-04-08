الشيوخ يناقش اقتراحات الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة

يواصل مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل، ويناقش الأحد تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محيى حافظ ، والنائب زين العابدين الإطناوي، والنائب هاني يوسف عبد الشهيد، بشأن "الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة" ، و"تراخيص العيادات والنشرات الطبية"، و"القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية" .

واقتراح النائب محمد محمد الشيخ بشأن "التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان " .

كما يناقش تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد عمارة ، بشأن "إنشاء بنك الكوادر الشبابية ".

وآخر مقدم من النائب محمد فريد ، بشأن "إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة".

كما يناقش تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من :النائب /زين الأطناوي ، بشأن " تطوير منطقة البهنسا التاريخية " ، والاقتراح برغبة بشأن " تطوير الكنيسة الاثرية بدير الجرنوس ".

كما يناقش تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من :النائب محمد الصالحي ، بشأن "الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق " و الاقتراح برغبة بشأن " إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين " .

وتناقش جلسة الشيوخ أيضا تقارير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب يوسف السيد يوسف عامر بشأن "إعداد تفسير جامع يعنى بتقديم كتاب الله تعالى بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي ، وطباعة المصحف الشريف حديثة في الصحيح الثابت الوارد الينا من سنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم مـع شـرح ميسر واف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الاسلام واعتدالة وذلك بشكل مؤسسي "

ويناقش اقتراح برغبة مقدم من للنواب محمد عبدالمعطى ، محمد حمزة ، و النائب يوسف عامر بشأن " إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بجامعة الازهر " و الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب محمـود تركي عن الاقتراح برغبة بشأن " استحداث آليات جديدة لمعاملة الحاصلين على شهادة معاهد القراءات المرحبـة العالية معاملة شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الازهرية". إضافة لاستمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتـب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن (مشكلة الزيادة السكانية في مصر ... الحلول والمقترحات التي تدور حولها).

- استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد .