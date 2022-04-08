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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق" بلبيس- السلام"

صدى البلد

لقى شاب مصرعه، اليوم، متأثراً بإصابته بعد ان صدمته سيارة اثناء عبوره  طريق" بلبيس- السلام" دائرة مركز بلبيس وتوفى فى الحال، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس، بوصول "إسلام  ر ه " 25 سنة مقيم منيا القمح، جثة هامدة، في حادث طريق وتم التحفظ على الجثة  بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات انه أثناء عبور الشاب  طريق " بلبيس- السلام" صدمته  سيارة وتوفى فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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