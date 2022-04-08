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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جويل مردينيان: أتمني لكم أياما جميلة للأبد

جويل مردينيان
جويل مردينيان

حرصت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان علي مشاركة جمهورها مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مقدمة البرامج اللبنانية جويل مردينيان، في الصور بإطلالة كاجوال، خلال تجولها في شوارع لندن، وعلقت: "يوم جميل أتمني لكم كل أيام جميلة للأبد".


جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.


تزوجت مرتين : الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. وأخيرًا تبنت طفلًا سمته نايثين.

 


 

الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان إطلالة كاجوال أحدث ظهور شوارع لندن تخطف الأنظار

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