مسلسل شغل في العالي يتصدر اهتمامات رواد تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج شغل عالي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للإشادة بمسلسل الفنانة فيفي عبده في مسلسل “شغل في العالي”.

وتصدر اسم المسلسل شغل في العالي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مسلسل “شغل في العالي”، وأداء الفنانة فيفي عبده، كالاتي:



وتعود الفنانة فيفى عبده إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها الفنانة شيرين رضا ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.