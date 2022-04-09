البنتاجون: العمليات العسكرية الروسية لن تؤثر في نقل المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا

أكد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنه لا يتوقع أن يؤثر تركيز روسيا على التقدم جنوب وشرق أوكرانيا في عمليات نقل المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا في الوقت المناسب.

وأشار كيربي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إلى أن عملية نقل المساعدات ستتم بالتنسيق مع الأوكرانيين.. واصفا المحادثات بين وزيري الدفاع الأمريكي والأوكراني بـ "المثمرة"، حيث أعرب وزير الدفاع الأوكراني عن امتنانه لتقديم واشنطن 100 مليون دولار لدعم الأنظمة المضادة للدروع.

