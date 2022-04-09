الذهب يحقق مكاسب الأسبوع الماضي مع توقعات برفع الفائدة من قبل الفدرالي

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات السبت 9 ابريل في ظل توقعات برفع كبير لأسعار الفائدة الأميركية والقلق من ارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية.

هذا ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.



وارتفع سعر الذهب عند تسوية الجمعة بـ 0.55% إلى 1948.4 دولاراً للأونصة، ليسجل بذلك ارتفاعاً بـ 0.4% خلال الأسبوع.

هذا وارتفع مؤشر الدولار في وقت سابق من اليوم لأعلى مستوى منذ مايو 2020، بعدما كشف محضر الفدرالي الأميركي في شهر مارس أن "العديد" من صانعي السياسات مستعدون لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية خلال الاجتماعات القادمة للحد من التضخم.