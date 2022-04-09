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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

قصة زواج شمس من لاعب الزمالك الشهير ونجاتها من حادث سير

الفنانة شمس
الفنانة شمس

تحتفل الفنانة شمس، اليوم السبت 9 أبريل، بعيد ميلادها الـ 46، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1976، وتعد إحدى الفنانات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية في السينما والدراما.

 

حياة الفنانة شمس 

في اليوم التاسع من شهر أبريل لعام 1976، ولدت الفنانة صابرين نبيل العسكري، والتي عُرفت فنيًا باسم “شمس”، ونشأت في محافظة الإسكندرية، وبعد المرحلة الثانوية التحقت بالمعهد العالي للسكرتارية، وحالفها الحظ أن تدخل إلى مجال الإعلانات التي كانت بمثابة بوابة نفذت منها إلى طريق الفن والتمثيل، وفي عام 1995 كانت بداية ظهورها على شاشة التليفزيون كممثلة وشاركت في أفلام سينمائية.

في عام 2005، تزوجت شمس من أحد لاعبي النادي الزمالك ومنتخب مصر وهو مدحت عبد الهادي، إلا أن تلك الزيجة لم تستمر طويلًا، حيث انفصلا بعد مرور 21 يوما على الزواج.

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مسيرة الفنانة شمس

وبرعت شمس في الأدوار الثانوية، وعلى الرغم من كونها لم تحصل على دور البطولة مطلقًا إلا أنها شاركت في العديد من الأفلام السينمائية وكذلك الدراما.

وظهرت شمس في منتصف التسعينات وحتى الألفينات وبدأت رويدًا رويدًا تختفي من على الساحة وتسقط من حولها الأضواء، ولعل ذلك كان سبب قلة أعمالها في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى بُعدها عن وسائل الإعلام وبرامج التوك شو، حتى ظهرت منذ فترة زمنية على أحد الشواطئ برفقة ابنها آدم، وانتشرت تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب متابعوها عن مدى التشابه بينها وبين نجلها. 

 

حادث الفنانة شمس 

نُشرت بعض الأخبار حول تعرض “شمس” إلي حادث مؤلم وتناول الخبر العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، حيث ذكرت أنها خلال سيرها بسيارتها علي جسر “كوبري” الجيزة اصطدمت بالسور الموجود على جانبيه، ونجاها الله منها.

 

أعمال الفنانة شمس 

شاركت “شمس” في العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت ما بين سينما ودراما، ومن أبرز الأفلام “بالعربي سندريلا، لخمة راس، فيلم ثقافي، حمادة يلعب، الفرح”، ومسلسلات “أين قلبي، هزمتني إمرأة، للعدالة وجوه كثيرة، سوق العصر”.

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