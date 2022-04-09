بعد ظهورها مع رامز جلال.. فستان البطانة يثير الجدل مجددا

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل بعد ظهورها أمس في برنامج المقالب “رامز موفي ستار” وأثارت الحلقة حالة من الجدل حيث استغل رامز وجودها ليسخر مجدد من فستان رانيا يوسف الشهير والذي ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي والذي يعرف إعلاميا بفستان البطانة.

واحتلت رانيا يوسف التريند على الرغم من خروج مسلسلها الجديد عالم تاني من السباق الرمضاني إلا أنها تواجدت بقوة من خلال برنامجين الأول رامز موفي ستار والثانى بعنوان نجوم السماء.

رانيا يوسف ونجوم السماء

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بمغامرة نجوم السماء قائلة "تجربة مجنونة وأنا بحب الجنان".

وأضافت رانيا يوسف خلال برنامج نجوم السماء المذاع عبر قناة "أون": "كان نفسى بناتى يكونوا معايا خاصة نانسى لأنها بتحب سكاي ديفنج".

وأوضحت رانيا يوسف، أنها تحب القراءة وأكل الفول والكشرى، ولا تستطيع الإستغناء عن بناتها.

خروج رانيا يوسف من سباق رمضان

قرر صناع عمل مسلسل “عالم تانى” عدم عرضه فى رمضان الحالى بسبب عدم القدرة على انتهاء تصوير المسلسل والذى تقوم ببطولة رانيا يوسف.

وفضل صناع العمل ان يتم عرضه خارج السباق الرمضانى حتى يحصل على فرصة للمشاهدة واستكمال التصوير بشكل طبيعى.

وكان من المقرر أن تنافس رانيا يوسف خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2022 بمسلسلها الجديد "عالم تاني"، تأليف اسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.

وكشفت رانيا يوسف عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن بوستر العمل الرئيسي وعلقت"#رمضان ٢٠٢٢ في مسلسل " عالم تاني ".

مسلسل “عالم تانى” تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها ، وهو من تأليف اسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.