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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. وفاة شخص سقط من أعلي جبل سفين

مقتل شخص - ارشيفي
مقتل شخص - ارشيفي

لقي شخص، صباح اليوم السبت، مصرعه، جراء سقوطه من أعلى جبل سفين قرب مصيف شقلاوة في محافظة اربيل بالعراق .

 
وبحسب "ناس كورد"  فأن "المدعو أكرم مزوري ذهب صباح اليوم إلى جبل سفين قرب شقلاوة في محافظة اربيل مع بعض الأصدقاء وسقط من الجبل، مما إدى الى وفاته فوراً".
 
وقال أقارب مزوري لوسائل اعلام كردية أن "جثته في منطقة وعرة، حيث قررت السلطات إعادة جثمانه بطائرة هليكوبتر مخصصة للاسعاف

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