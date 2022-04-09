تركيب أعمدة إنارة بنظام الهاى ماست بطريق الواحات ووصلة دهشور في6 أكتوبر

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر أنه يتم تركيب ٧٨٢ عمودا تحمل ٣١٢٨ كشافا بنظام الهاى ماست على طريق الواحات بتكلفة ٩٥ مليون جنيه و٢٣٥ عمود تضم ٩٤٠ كشافا بوصله دهشور الشمالية بتكلفة ٣٥ مليون جنيه وتتم الإنارة بعد التركيب مباشرة لكل ولاعة تباعًا وطول هذه الأعمدة خمسة وعشرين مترًا، ومركب بكل عامود ٤كاشفات عالية الإضاءة، وتستخدم فى هذه الأعمدة أنظمة اللد، وهى أحدث الأنظمة الموفرة للطاقة فى العالم.

وأضاف المهندس عادل سعيد النجار أنه كلف إدارة صيانة الكهرباء بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة والمرور اليومى ورصد جميع الأعطال بأعمدة الانارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة.



والتنبيه على جميع شركات الصيانة بسرعة انهاء الأعمال وتقديم خدمات آمنة حفاظا على المواطنين وخاصة الاطفال وكبار السن.

وناشد رئيس الجهاز السادة المواطنين بالبلاغ عن كافة الشكاوى (أعطال أعمدة الإنارة والصرف الصحي عن طريق الاتصال بالخط الساحن ١٥١٠٠ على مدار ٢٤ ساعة موجها بسرعة دفع معدلات الأداء لنهو الأعمال فى التوقيتات والزمن المحدد

