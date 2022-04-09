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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولة توجه 187 مليار جنيه لبرامج الإسكان والمرافق خلال 3 سنوات| تفاصيل

مشروعات الاسكان
مشروعات الاسكان

وجهت الدولة 187 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) لبرامج الإسكان والمرافق بمعدل نمو بلغ 75% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.


وذلك في إطار سعى الدولة لتحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


ووفقا للتقرير  نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، يذكر منها تطوير 185 منطقة غير آمنة و14 غير مخططة، وإنشاء 1638 وحدة استفاد منها 8190 مواطنا، وإنشاء 333.5 ألف وحدة سكنية، وتوجیه 7,9 مليار جنيه لخدمات التمويل العقاري للمستثمرين استفاد منها 22 ألف مستثمر.


كما تم توجيه 78.5 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنميةالاقتصادية، وتم إنشاء وتطوير 7000 کم ضمن المشروع القومي للطرق، ونتج عن ذلك تقدم مصر 90 مركزا في مؤشر "جودة الطرق" من المركز 118 عام 2014إلى المركز 28 عام 2019، وتقدم مصر 48 مركز في مؤشر "البنية التحتية" من المركز 100عام 2014 إلى المركز 52عام 2019

التنمية المستدامة 
 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر استطاعت تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا واستطاعت تحقيق تقدم كبير وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومي، فى حين كانت تعانى جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة وكانت مصر ليست بمعزل عن هذا، مضيفة أن إن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وهي رؤية مصر 2030 والتي تستند على مباديء "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الاإقليمية المتوازنة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.


وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى ساعد على نمو الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، مما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط

الاسكان والمرافق التنمية المستدامة جائحة كورونا Real Estate Finance وزارة التخطيط

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