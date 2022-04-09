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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عمرو يوسف: كندة علوش تأثرت فنياً بسبب الإنجاب ولم أتدخل في قراراتها

صدى البلد

أكد الفنان عمرو يوسف، أن الإنجاب أثر على مشوار زوجته كندة علوش ولكنها هي التي اختارت الجلوس في المنزل لتربية ابنتهما حياة، قائلا: "الانجاب والخلفة أثرت على مشوار كندة علوش الفني وهي اختارت أنها تقعد وتربي حياة بنتنا".

وأضاف الفنان عمرو يوسف، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كندة علوش اعتذرت عن أعمال كثيرة دون تدخل منه في قرارها، قائلا: "مليش دور في قرار كندة ومتقدرش تجبر حد على حاجة وهي اختارت تقعد جنب بنتنا حياة، ومؤخرا نزلت تشتغل وعملت مسلسل ستات بيت المعادي".

ورد الفنان عمرو يوسف، على شعوره بالذنب تجاه زوجته كندة علوش، قائلا: "هي نجمة لها جمهور كبير في الشارع المصري، ولم أشعر بالذنب أني اثرت على مشوارها الفني، والانسان بيبقى عارف إن في مسئولة تضاف على حياته ودي أحلى مسئولية".
 

كندة علوش عمرو يوسف القاهرة والناس

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