صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحاجات في رمضان

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحاجات اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، لفظ الصلاة على النبي معناه الدعاء والتوجه إلى الله بالثناء على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحاديث الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد منها الكثير منها عن سيدنا علي بن أبي طالب عنه أنه قال: البخيل كل البخل الذي ذكرت عنده فلم يصليّ عليّ» [أخرجه النسائي والترمذي)، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : من نسي الصلاة عليّ خطئ طريق الجنة والصلاة على النبي لقضاء الحاجات ورد فيها الكثير منها "اللهم صلّ على سيدنا محمد، صلاة العبد الحائر المحتاج، الذي ضج من كل ضيق وحرج، فالتجأ إلى باب ربه الكريم، ففتحت له أبواب الفرج.

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحاجات

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحاجات الصلاة على النبي هذا الذكر لم يقتصر فضله على الأحاديث النبوية الشريفة ولكن القران الكريم ذكر فضل ذلك في قوله تعالى " "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صلِّ على صاحب التاج والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بنا وبوالدينا وبمشايخنا وبالمؤمنين رؤفاً رحيما والصلاة على النبي لقضاء الحاجات هي اللهم صلِّ صلاةً كاملة وسلِّم سلامًا تامًّا، على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَد، وتنفرج به الكُرَب، وتُقضَى به الحوائج، وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقَى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آله.

الصلاة على النبي لقضاء الحوائج المستعصية

الصلاة على النبي لقضاء الحوائج المستعصية قال عنها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فيها الفرج والخير والبركة والفتح الميمون، ونفحات الصلاة على الأمين المأمون، ما رآه الذاكرون، وسعد به المصَلُّون، وقرَّتْ به العيون وأسهل صيغة هي اللهم صل على سيدنا محمد أو التشهد الأخير من الصلاة الصيغة الإبراهيمية: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابه أجمعين.

تجربتي مع الصلاة على النبي

تجربتي مع الصلاة على النبي اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه، الكثير من التجارب تؤكد أن في الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فك للكروب وتسهيل الأرزاق اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم ، اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي ادركني يا رسول الله.

فضل الصلاة على النبي في قضاء الحوائج

فضل الصلاة على النبي في قضاء الحوائج روى عن أبي بن كعب - رضى الله عنه- قال: قُلْـتُ: يـَا رَسـُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكـْثِرُ الـصَّلَاةَ عَلـَيْكَ، فَـكَمْ أَجْعـَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَـالَ: مـَا شِـئْتَ ، قـَالَ: قُلْـتُ الـرُبُعَ ؟ قـَالَ: مـَا شـِئْتَ فَـإِنْ زِدْتَ فَهـُوَ خَيـْرٌ لَكَ، قُلْـتُ الـنِّصْفَ؟ قـَالَ: مـَا شـِئْتَ فـَإِنْ زِدْتَ فَهُـوَ خَيـْرٌ لَكَ ،قـَالَ : قُلْـتُ فـَالـثُّلُثَيْنِ ؟قـَالَ : مَـا شِـئْتَ فَـإِنْ زِدْتَ فَهـُوَ خَيـْرٌ لَكَ، قُلْـتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهـَا ؟ قَالَ : «إِذًا تُكْـفَى هَمـَّكَ وَيُغْـفَرَ لَكَ ذَنْبُـك »، ( رواه الترمذي وأحمد ). والصلاة على النبي لها فضل كبير في قضاء الحوائج وتسهيل الأرزاق وورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الشريف حيث قال الرسول: "من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا"، كما ورد في فضل الصلاة على النبي أيضا أن رسول الله ﷺ قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم".

صيغة الصلاة على النبي

صيغة الصلاة على النبي اللهم صلِّ علي سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهايه لكمالك وعدد كماله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من صلى عليَّ صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليَّ.. فليقل عبد من ذلك أو ليكثر" رواه ابن ماجه وأحمد وحسنه المنذري وابن حجر وقال أبي بن كعب: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: "ما شئت". قال: قلت: الربع؟ قال: "ما شئت. فإن زدت فهو خير لك". قلت: النصف؟ قال: "ما شئت. فإن زدت فهو خير لك". قال: قلت: فالثلثين؟ قال: "ما شئت. فإن زدت فهو خير لك". قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: "إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك".. رواه الترمذي والحاكم وصححاه.

اللَّهُمَّ صلِّ على سيدنَا محمد النَّبِي الْأُمِّي الحبيب ، العالي الْقدر، الْعَظِيم الجاه ، وعَلى آله وَصَحبه وَسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علّم أصحابه كيفية الصلاة عليه؛ فحريّ بالمسلم أن يلتزم به عن كَعْب بْن عُجْرَةَ، قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " رواه البخاري (6357) ، ومسلم (406).

اللهم يانور صل وسلم على سيدنا محمد النور من يقطر من عرقه النور ويخرج من بين ثناياه النور صلاة تخرجنا بها من الظلمات إلى النور ماتعاقب الظلام والنور و آله النور اللهُمَّ إنيِّ أسأُلُكَ صَلاةً وَسَلاماً بُكرَةً وَعَشيَّا علَى سَيِّدِنا مُحمَّدٍ مَن اِتَخَذتهُ خَليِّلاً نَبيَّا وَجَعلتَهُ سَيِّداً سَنداً مُبارَكاً مَرضِيَّا وأفرَدتَهُ مَقاماً مَحمودَاً سَميَّا وآتيتَهُ السَبعَ المَثانيَ وَقُرآناً عَليَّا صَلاةً تَجعَلُني بِمَحبَتهِ بَرَّاً تَقيَّا وتُهيّئُني لِمُشَاهَدتهِ أبَداً مادُمتُ حَيَّا وَاهدِني بِنورهِ إليّكَ صِرَاطاً سَويَّا وَتَوّجنّي بِالرِضَا حتَّى أكونَ لِسرِّهِ وَارِثاً مُحَمَّديَّا وَعَلى آلِهِ وصَحبِهِ وَكلَّ مَن اِرتَضيتَهُ صَفيَّاً وَليَّا.