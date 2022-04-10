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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"ابدأ حلمك" .. مسرح الشباب يستعد للدفعة الخامسة

صدى البلد

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إنه وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة يستقبل بيت المسرح الدفعة الخامسة من ورشة ابدأ حلمك ، حيث تستقبل فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح  طلبات الراغبين في التقدم  للالتحاق  بالدفعة الخامسة من ورشة "ابدأحلمك" المجانية لإعداد الممثل الشامل، وذلك من يوم الجمعة الموافق ١٥من إبريل الجاري  لمدة ١٥ يوم وحتي نهاية الشهر الجاري .

يقول المخرج  سامح بسيوني مدير الفرقة إن التقدم  لورشة  " ابدأ حلمك " يتم من خلال الاستمارات الورقية المتوفرة يومياً  اعتبارا من الجمعة الموافق ١٥ إبريل  ، حتى السبت ٣٠ إبريل  من الساعة ٨ مساء حتي ١١  مساء بمسرح  أوبرا ملك برمسيس، على أن تتم اختبارات القبول اعتباراً من الأحد  ١٥ مايو بعد إخطار المتقدمين بمواعيد محددة .

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جدير بالذكر أن ورشة "ابدأ حلمك " هي ورشة متخصصة مجانية لتعلم فنون التمثيل والأداء، تستمر لستة أشهر،  يتم التدريب خلالها علي فنون التمثيل، ويتم تعليم المشاركين مهارات الارتجال و الكتابة ، الأداء الصوتي والغناء المسرحي ، الرقص والأداء الحركي، تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير .

يشارك في التدريب بالورشة مجموعة من أهم المتخصصين في فنون الأداء وهم المخرج أحمد خالد موسي تمثيل دراما الشاشة، الدكتور فريد النقراشي حرفية ممثل وارتجال،  الفنان ضياء شفيق تدريب أداء حركي ورقص، الدكتور علاء عبد العزيز سليمان قراءة الدور وبناء الشخصية، الفنان كريم عرفة تقنيات وأداء الصوت، تحت إشراف المخرج عادل حسان 

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة محافظ بورسعيد وزيرة الثقافة البيت الفني للمسرح

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