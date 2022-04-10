عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رشاد ومروة نصر يطرحان أغنية جديدة بعنوان «ربنا يكفينا»

محمد رشاد
محمد رشاد

يطرح كل من محمد رشاد ومروة نصر ديو غنائياً بعنوان "ربنا يكفينا" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناة اليوتيوب بعد أن انتهيا من تسجيل الأغنية داخل أحد الاستوديوهات.

واغنية "ربنا يكفينا" من إنتاج وكلمات محمد علام وألحان مصطفي شكري وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية خالد رؤوف.

وكان وجه الفنان الشاب محمد رشاد، رسالة رومانسية إلى خطيبته غادة فتحي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر المطرب محمد رشاد برفقة خطيبته وعلق علي الصورة قائلا : "انت عمرى" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

وأعلن محمد رشاد فى ديسمبر الماضي عن ارتباطه من جديد بعد انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، دون تحديد اسم خطيبته وهل تنتمى للوسط الفني أو من خارجه والتى ظهرت فيما بعد بعد نشرهما صورا سويا.

المطرب محمد رشاد مروة نصر محمد رشاد أسامة عبد الهادي Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

البنك المركزي: 1.03 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضي

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

موضوعات متعلقة

وجوه الحلقة 9.. زوج حنان مطاوع يحاول العودة إليها بعد اكتشاف خيانته

شغل في العالى الحلقة 7.. ضحية جديدة تطارد شرين رضا

صورة الأباء في دراما رمضان.. جمال سليمان مثالي وشريف سلامة الوجه الشرير

الكبير 6 .. الحلقة 7 تتصدر التريند.. وإشادة بـ مربوحة

ذكرى ملك القيثارة.. عمر خورشيد توفي في حادث سيارة مروع

مي عمر تتصدر تريند جوجل بعد تعرضها للخيانة في رانيا وسكينة

قصة زواج شمس من لاعب الزمالك الشهير ونجاتها من حادث سير

بعد ظهورها رانيا يوسف مع رامز جلال.. فستان البطانة يثير الجدل مجددا

ترشيحاتنا

قمة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي .. اليوم

أعمال تزيد الأجر في رمضان .. 3 من أفضل الطاعات لا تغفلها

تجربة ثورية.. إيلون ماسك يقترح وضع أدمغة البشر في روبوتات ليعيشون للأبد

القاهرة تسجل 29 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

علي جمعة يكشف عن آيات يجوز أن تبدأ بها صلاتك.. تعرف عليها

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

أعلى من برج خليفة.. افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم|صور

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ