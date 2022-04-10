محمد رشاد ومروة نصر يطرحان أغنية جديدة بعنوان «ربنا يكفينا»

يطرح كل من محمد رشاد ومروة نصر ديو غنائياً بعنوان "ربنا يكفينا" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناة اليوتيوب بعد أن انتهيا من تسجيل الأغنية داخل أحد الاستوديوهات.

واغنية "ربنا يكفينا" من إنتاج وكلمات محمد علام وألحان مصطفي شكري وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية خالد رؤوف.

وكان وجه الفنان الشاب محمد رشاد، رسالة رومانسية إلى خطيبته غادة فتحي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر المطرب محمد رشاد برفقة خطيبته وعلق علي الصورة قائلا : "انت عمرى" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

وأعلن محمد رشاد فى ديسمبر الماضي عن ارتباطه من جديد بعد انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، دون تحديد اسم خطيبته وهل تنتمى للوسط الفني أو من خارجه والتى ظهرت فيما بعد بعد نشرهما صورا سويا.