عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مكتشف العالم الجديد.. إسبانيا تعلن موقع مقبرة كريستوفر كولومبوس الأولى

مكتشف العالم الجديد
مكتشف العالم الجديد

أعلن باحثون أنّهم تمكنوا من تحديد موقع المقبرة الأولى للرحالة الإيطالي الذي يُنسب إليه اكتشاف أمريكا في القرن الخامس عشر كريستوفر كولومبوس، في مدينة فيادوليد الواقعة وسط إسبانيا.

txt

حظر أوكراني على جميع الواردات من روسيا| تفاصيل

txt

بعد بلجيكا.. أمريكا تسحب شوكولاتة كندر Kinder من الأسواق

وبحسب أحد المواقع، لطالما كان معروفاً أنّ كولومبوس دُفن في فيادوليد بعدما توفي فيها عام 1506، لكنّ موقع المقبرة لم يكن محدداً حتى اليوم.

وبعد ثلاث سنوات على وفاته، نُقل الرفات إلى ضريح عائلته في مدينة إشبيلية جنوب البلاد، ونُقل مرات عدة طيلة القرون التي تلت قبل أن يعود إلى إشبيلية عام 1898.

وبعدما استخدموا عينات من الحمض النووي مأخوذة من العظم الموجود في مقبرة إشبيلية، توصّل فريق من الأطباء الشرعيين عام 2005 عقب دراسة أدارتها جامعة غرناطة، إلى أنّ البقايا المحفوظة في المقبرة تعود إلى كولومبوس.

وقال متحف البحرية الإسبانية، الذي ساعد في تنسيق الدراسة، في بيان، إنّ الباحثين تمكنوا حالياً من تأكيد أنّ كولومبوس دُفن أوّلاً في دير القديس فرنسيس في فيادوليد الذي لم يعد موجوداً، طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويمثل الموقع حالياً منطقة تجارية تقع قرب ساحة بلازا مايور المخصصة للمشاة والمحاطة بمبانٍ مطلية بالأحمر وفيها قناطر.

وأضاف البيان أنّ هذا الاستنتاج يأتي بعد «تحقيق تاريخي مفصّل أكدته رادارات قياس الأرض».

وأوضح أنّ الباحثين أخذوا عيّنات من عناصر مدفونة في إشبيلية كالرصاص والطوب والخيوط الذهبية ووجدوا أنّها تتطابق مع موقع المدفن الذي حُفر في فيادوليد.

ومنذ ذلك الوقت، أعاد المؤرخون وعلماء الآثار إنشاء مجسم ثلاثي الأبعاد للدير الواقع في فيادوليد حيث توجد بقايا كولومبوس.

ونُقل الرفات عام 1544 من إشبيلية إلى سانتو دومينغو، وهي عاصمة جمهورية الدومينيكان، نزولاً عند طلب تركه بعد مماته.

وعام 1795، نُقلت عظامه إلى هافانا قبل نقلها مرة أخرى عبر المحيط الأطلسي وإعادتها إلى إشبيلية عام 1898.

وتزعم جمهورية الدومينيكان أن كولومبوس دفن في منارة مزخرفة تقع في سانتو دومينغو.

وذكرت الفرق العلمية المسئولة عن الدراسة التي جرت عام 2005 أنّ رغم اقتناعهم بأنّ العظام الموجودة في مقبرة إشبيلية تعود إلى كولومبوس، فإن المقبرة الواقعة في سانتو دومينغو قد تحتوي كذلك على قسم من رفاته.

ويعتبر كثيرون أنّ كولومبوس الذي تشيد الكتب المدرسية بإنجازاته وتشير إليه بمكتشف «العالم الجديد»، مسئول عن إبادات جماعية نُفذت طيلة سنوات في حق مجموعات السكان الأصليين في القارة الأمريكية.

كولومبوس فيادوليد مدينة اسبانيا أميركا كريستوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

للقادمين من الخارج.. تحديث إجراءات الدخول إلى مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

شوبير: حافلة الأهلي لم تتعرض لأي حادث بعد مباراة المصري

موضوعات متعلقة

تجربة ثورية.. إيلون ماسك يقترح وضع أدمغة البشر في روبوتات ليعيشون للأبد

إطلاق تاريخي لأول مهمة خاصة نحو محطة الفضاء الدولية

سلسلة اكتشافات جديدة.. حفرية الديناصورات الأولى مرتبطة بظاهرة كونية

يقام بحضور ولي العهد..الملكة إليزابيث تغيب عن قداس سنوي بسبب المرض

بسبب الغزو الروسي.. منظمة الأغذية تحذر من مجاعة بالساحل الإفريقي

دراسة: بعض الأسماك تمتلك قدرات حسابية خاصة

أنحف ناطحة سحاب بـ نيويورك| "صف المليارديرات" تستقبل السكان بـ66 مليون دولار

الدجاج المقلي.. أسوأ أطعمة تسبب الخمول للجسم

ترشيحاتنا

بعدما صافحهم ولي العهد.. "الأغوات" من خدمة "الحرمين" إلي تناقص أعدادهم

مكتشف العالم الجديد.. إسبانيا تعلن موقع مقبرة كريستوفر كولومبوس الأولى

منظومة فاسدة.. المواقف العشوائية تثير "فتنة" في مجلس النواب

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

شاهد.. تركي آل الشيخ يفاجئ المواطنين بمنتزه في الرياض

شكري يعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. صور

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

فيديو

لوسي وحنان مطاوع.. فنانون استعانوا بأطباء نفسيين قبل تصوير مسلسلاتهم

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في رمضان .. فيديو جراف

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ