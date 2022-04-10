الصحة : الكشف المبكر عن ضعف السمع يرفع معدلات الشفاء قبل سن 5 سنوات | فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، تعقيبا على مبادرة فحص 2.8 مليون طفل حديثي الولادة ، إن المبادرة تشبه التطعيمات الاجبارية ، مؤكدا أنه يتم عمل مسح سمعي لجميع الأطفال حديثي الولادة من المصريين وغير المصريين .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الهدف من تلك المبادرة الكشف المبكر عن أية احتمالات لضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، متابعا أن الدراسات العلمية أثبتت أن التشخيص المبكر والعلاج المبكر قبل سن 5 سنوات لضعف السمع يؤدي إلى أن الطفل يحظى بنسبة شفاء تصل لـ 95 % ، وأن يلتحق بالمدارس العادية ، ويكون عضو فعال بالمجتمع .

وأوضح أن التشخيص المبكر لضعف السمع يلغي احتمالية احتياج الطفل لمدرسة من نوع خاص ، أو عمل من نوع خاص ، وبالتالي المساهمة بكافة طاقته في تنمية المجتمع .

وأضاف أن الفحص يتم اجراؤه من خلال 3500 وحدة صحية ، و30 مركز إحالة ، مشيرا إلى أن الفحص يتم خلال مرحلتين بعد الولادة ، وفي حالة أن يكون هناك مشكلات في السمع مع الفحص الثاني يتم تحويل الطفل لمستشفيات متخصصة تابعة لوزارة الصحة ، وفي حالة حاجة الطفل لزرع قوقعة يتم تحويله للجان متخصصة في التأمين الصحي .

