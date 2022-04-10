روسيا تعلن تدمير مقر قيادة كتيبة أوكرانية وإسقاط 8 طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير قواتها بضربات صاروخية مقر قيادة لكتيبة "دنيبرو" الأوكرانية القومية في مقاطعة دنيبروبتروفسك شرق البلاد.

وحسب “روسيا اليوم”، قال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، خلال موجز صحفي عقده صباح اليوم الأحد: "خلال الليل الماضي، دُمّر بصواريخ عالية الدقة مطلقة من البحر في بلدة زفونيتسكويه بمقاطعة دنيبروبتروفسك مقر قيادة وموقع مرابطة قوات لكتيبة "دنيبرو" القومية وصل إليه مؤخرا تعزيزات مؤلفة من مرتزقة أجانب".

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو منصات إطلاق لصواريخ "إس-300" تابعة للجيش الأوكراني في محيط قرية ستاروبوجدانوفكا في مقاطعة ميكولايف وفي مطار تشوجويف العسكري في مقاطعة خاركوف.

وأكد المتحدث إسقاط الدفاعات الجوية الروسية 8 طائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني، مضيفا أن سلاح الجو قصف 86 هدفا عسكريا في أراضي أوكرانيا، منها مقر قيادة ومستودعا ذخيرة وثلاثة مستودعات وقود وثلاث راجمات صواريخ و49 موقعا حصينا وتجمعا للآليات الحربية الأوكرانية.