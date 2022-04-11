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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قاربت قرنا من الزمان.. قصة "الكموني" أقدم وكالات بيع" البلح السيوي" بالغربية

الكموني اقدم وكالات
الكموني اقدم وكالات بيع" البلح السيوي" بالغربية

شهدت محافظة الغربية استمرار توافد الآلاف من تجار تخصصوا في بيع وشراء البلح السيوي في أكبر سوق للتمور الجيدة صاحبة الجوده العالمية داخل اقدم وكالة للبيع التمور عرفت باسم وكالة "الكموني" لبيع البلح والتي أنشئت في عام 1948 م علي أيدي المرحوم الحاج محمود الكموني وخلفه أنور الكوني وأشرف علي إداراتها مؤخرا الدكتور صلاح أنور الكموني عضو مجلس الغرفة التجارية تزامنا مع انقضاء الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك .

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كما رصدت "صدي البلد" تميز الوكالة بتوافر افخر أنواع البلح والتمور المجفف من نخل الطبيعة بالواحات والتمر الصعيدي والتي تبدأ أسعاره من "20_1000" جنيه للكيلو الواحد فضلا عن مشاركة الآلاف من التجار من شمال وصعيد القاهره .

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من جانبه أكد  محمد عليوه أحد التجار من محافظة المنيا أنه يتوافد إلي وكالة"الكموني" سنويا من أجل شراء أكثر من 500 طن من البلح السيوي للتصديره للخارج والبدء في تسويقه محليا بكافة الشوادر  المنتشرة بالمعارض بالميادين محافظات الإسكندرية وأسوان والأقصر وسوهاج وغيرها .


وأشار التاجر أنه خلال الموسم الرمضاني يستعين باكثر من 100 رجل وسيده للمشاركة في تسويق اجود أنواع البلح والتمور المجفف سعيا في تحقيق مصدر دخل إيجابي .

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واختتم التاجر أنه يخصص آلاف شنط الرمضانية معبأه بالتمور والسلع الغذائية لتوزيعها علي كافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية .

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الجدير بالذكر أن محافظة الغربية رفعت حالة الطوارىء والاستعداد القصوي عليه مستوي كافة مجالس المدن والأحياء فضلا عن متابعة جاهزية كافة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والخضروات علي مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة حفاظا على صالح المواطنين .

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محافظ الغربية المحلة الغربية التمر الميادين المعارض وكالة الكموني التمور البلح

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