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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد

صدى البلد

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديدة لها  ، عبر حسابها  الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أسما شريف منير بإطلالة جذابة مرتدية شميز باللون البني و علقت قائلة : shooting time.

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وكانت أسما قد أشادت بمسلسل “البحث عن علا”، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصيا كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده، أنا عمري ما نزلت پوست على أي عمل عندي، بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده”.

 

وأضافت: "تقييمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي مع إن كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، أنا تقييمي ليه هو إحساسي کست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه وكل مرحلة دخلت واتخبط فيها".

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