وزير الأوقاف: انشغال الأم بتربية عدد كبير من الأطفال يؤدي للطلاق

قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة تقوم بالتوعية والتثقيف لحل المشكلة السكانية.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ “المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر والإفتاء والأوقاف أكدوا على أن تنظيم النسل ضرورة ملحة في ظل الحالة المصرية الحالية”.

وتابع وزير الأوقاف: "لا يجب أن تكون كثرة غثاء السيل" وعلينا أن نأخذ في الاعتبار حق الأم والأبن والمجتمع أيضا لتحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية، موضحا أن الزيادة تضغط على مؤسسات الدولة في التعليم والصحة والطرق وغيرها.

وأوضح وزير الأوقاف: “أولويات الدولة وفقه الدولة قد يختلف عن فقه الفرد، فقد يكون فقه الفرد إنجاب عدد كبير من الأولاد، ولكن فقه الدولة يتمثل في تحسين الخصائص السكانية”، مؤكدا أن انشغال الأم بعدد كبير من الأطفال يؤدي في النهاية للطلاق نظرا لانشغال الأم.