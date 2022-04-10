عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 8.. ظهور خاص لـ سليمان عيد

فى بيتنا روبوت الجزء
فى بيتنا روبوت الجزء الثانى

تصدر في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 8 تريند جوجل لما شهدته الحلقة من أحداث مثيرة، حيث تحديد موعد المسابقة بين روبوت لذيذ وزومبا “يوسف” وروبوت “سامح” متين، كما شهدت ظهورا خاصا للفنان سليمان عيد والذى جسد حكم المباراة،  وانتهت بفوز لذيذ وزومبا وهزيمة الروبوت متين.

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت 

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاءاصطناعي،وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقبخاصة مع قيامأحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

فى بيتنا روبوت2 الحلقة الثامنة: فوز لذيذ وزومبا وهزيمة متين فى المسابقة

فى بيتنا روبوت 7 .. ظهور خاص للفنان محمد جمعة

البوستر الرسمى لمسلسل فى بيتنا روبوت 

كشف المنتج هشام جمال عن البوستر المبدئى لمسلسل “فى بيتنا روبوت” عبر حسابه بموقع انستجرام .

وكتب هشام جمال : في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة في رمضان إن شاء الله استنوا البوستر الرسمي اللي فيهكلالأبطال والإعلان قريبا جدا إن شاء الله.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمدمحي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 8 سليمان عيد اخبار هشام جمال الفنان هشام جمال Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

للقادمين من الخارج.. تحديث إجراءات الدخول إلى مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

سلوك غير منضبط.. إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية تفرض أكبر غرامة على راكبتين

موضوعات متعلقة

وفاة ليلى نصر.. شاركت في فوازير «عمو فؤاد» و«الأب الروحي» آخر أعمالها

بيت الشدة الحلقة 9.. وفاء عامر تحاول الإيقاع بابن أحمد وفيق

محمد رشاد ومروة نصر يطرحان أغنية جديدة بعنوان «ربنا يكفينا»

وجوه الحلقة 9.. زوج حنان مطاوع يحاول العودة إليها بعد اكتشاف خيانته

شغل في العالى الحلقة 7.. ضحية جديدة تطارد شرين رضا

صورة الأباء في دراما رمضان.. جمال سليمان مثالي وشريف سلامة الوجه الشرير

الكبير 6 .. الحلقة 7 تتصدر التريند.. وإشادة بـ مربوحة

ذكرى ملك القيثارة.. عمر خورشيد توفي في حادث سيارة مروع

ترشيحاتنا

شعراوي: 556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء

الاتحاد الأوروبى: توقيع مذكرات تفاهم مع مصر في مجال الهيدروجين والأمونيا| تفاصيل

وزير الأوقاف:الاستعانة بالدراما ضرورة لحل المشكلة السكانية

وزير الأوقاف: انشغال الأم بتربية عدد كبير من الأطفال يؤدي للطلاق

ما هو نصيب المسلم من اسم الله "السلام"؟ .. الإمام الأكبر يجيب

"الداخلية": إحالة 24 شخصا للنيابة لعدم ارتداء الكمامة.. وتحرير 481 مخالفة للمحلات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. صور

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

فيديو

لوسي وحنان مطاوع.. فنانون استعانوا بأطباء نفسيين قبل تصوير مسلسلاتهم

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في رمضان .. فيديو جراف

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ