في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 8.. ظهور خاص لـ سليمان عيد

تصدر في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 8 تريند جوجل لما شهدته الحلقة من أحداث مثيرة، حيث تحديد موعد المسابقة بين روبوت لذيذ وزومبا “يوسف” وروبوت “سامح” متين، كما شهدت ظهورا خاصا للفنان سليمان عيد والذى جسد حكم المباراة، وانتهت بفوز لذيذ وزومبا وهزيمة الروبوت متين.

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاءاصطناعي،وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقبخاصة مع قيامأحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

البوستر الرسمى لمسلسل فى بيتنا روبوت

كشف المنتج هشام جمال عن البوستر المبدئى لمسلسل “فى بيتنا روبوت” عبر حسابه بموقع انستجرام .

وكتب هشام جمال : في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة في رمضان إن شاء الله استنوا البوستر الرسمي اللي فيهكلالأبطال والإعلان قريبا جدا إن شاء الله.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمدمحي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.