هنا الزاهد تغني على أنغام ستو أنا عبر يتك توك.. شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو على تيك توك وهى تغنى على أنغام أغنية “ستو انا” التى قدمها الفنان أكرم حسنى وهنادى مهنى وأيتن عامر فى مسلسل “مكتوب عليا”.

هنا الزاهد

و نشرت هنا الزاهد صورا لها بصحبه الفنان رامز جلال، من برنامج “رامز موفي ستار”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلقت هنا الزاهد علي الصور: “منك لله يا رامز على البهدلة دي”.

وتصدر اسم الفنانة هنا الزاهد، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب ظهورها في برنامج المقالب “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال.

وحلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» وذلك فى رابع حلقات البرنامج الذى يعرض فى رمضان 2022.

وقال الفنان رامز جلال لـ الفنانة هنا الزاهد: "ايه يا بنت يا هنا الشنطة دي .. دى من أيام الهنود الحمر.. وليه يا بيبي رافعة البنطلون لحد رقبتك".

وتابع: "ايه القطع اللى فى البنطلون ده يا هنا.. كلب عضك ولا إيه يابيبي".

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #رامز_موفي_ستار، عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.