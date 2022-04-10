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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أظهرت الأوكرانيين بلا إنسانية.. كييف: الدعاية الروسية مهدت لارتكاب فظائع في بوتشا

الدعاية السياسية
الدعاية السياسية الروسية مهدت لارتكاب فظائع في بوتشا

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم “الأحد” إلى دراسة تأثيرات الدعاية السياسية الروسية، معتبرًا أنها مهدت لارتكاب فظائع في بوتشا، المدينة القريبة من كييف والتي كانت القوات الروسية قد إحتلتها.

جاء ذلك في تغريدة للوزير الأوكراني، وأكد فيها أن "الفظائع التي شهدناها في بوتشا لم تحصل بين ليلة وضحاها، فإنه على مدى سنوات حرضت النخب السياسية والدعاية الروسية على الكراهية، وعمدت إلى تصوير الأوكرانيين على أنهم بلا إنسانية، وعززت نظرية تفوق الروس ومهدت لهذه الفظائع".

في سياق أخر، أعلنت النائبة العامة في أوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، اليوم، العثور على 1222 جثة في مقاطعة كييف حتى الآن.

وقالت النائبة العامة الأوكرانية في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، "لدينا الآن، وحتى هذا الصباح فقط، 1222 جثة في منطقة كييف وحدها".

على جانب آخر، تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، بأن تمد الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها في مواجهة الغزو الروسي.

وشدد على أن القوات الروسية تستهدف المدنيين في أوكرانيا بشكل منهجي، وترتكب “جرائم حرب”.

واتهم سوليفان، خلال مداخلة على شبكة "سي إن إن"، القائد الجديد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، بأنه "سيرتكب جرائم وهجمات وحشية في حق المدنيين الأوكرانيين".

وحمل مستشار الأمن القومي الأمريكي، الكرملين، مسؤولية استهداف المدنيين في أوكرانيا.

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