باسكال مشعلاني تحتفل بـ عيد الشعنينة

احتفلت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني بـ"عيد الشعنينة"، اليوم الأحد.



ونشرت باسكال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مكتوب عليها: "اذا كنت تنظر لكل ما يقوله الآخرون فسوف تصبح اسيرا لهم شعنينة مباركة باسكال مشعلاني باسكال مشعلاني ٢٠٢٢.



طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى، أحدث أغانيها التى تحمل اسم "دخيلو الله" .



وأغنية "دخيلو الله" من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهى أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدى اللبنانى.



وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتى تحمل اسم "استنى" باللهجة المصرية .



وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على أغنية "استنى" التى طرحتها مؤخرًا باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد.