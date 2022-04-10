عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باسكال مشعلاني تحتفل بـ عيد الشعنينة

باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني

احتفلت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني بـ"عيد الشعنينة"، اليوم الأحد.


ونشرت باسكال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مكتوب عليها: "اذا كنت تنظر لكل ما يقوله الآخرون فسوف تصبح اسيرا لهم  شعنينة مباركة  باسكال مشعلاني  باسكال مشعلاني ٢٠٢٢.


طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى، أحدث أغانيها التى تحمل اسم "دخيلو الله" .


وأغنية "دخيلو الله" من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهى أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدى اللبنانى.


وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتى تحمل اسم "استنى" باللهجة المصرية .


وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على أغنية "استنى" التى طرحتها مؤخرًا باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد.

 

باسكال مشعلاني عيد الشعنينة اليوم الأحد أحدث أغانيها مكتوب عليه اللهجة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

أسعار الخضراوات والفواكه تنخفض 50% خلال 20 يوما.. تفاصيل بالفيديو

اتحاد الكرة يقرر رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

ترشيحاتنا

الزمالك: غياب بن شرقي مباراتين.. وعودة الونش أمام فاركو

بنكا "الأهلي" و"مصر":حصيلة بيع شهادات الـ 18% تلامس حاجز نصف تريليون جنيه في 3 أسابيع

قرار رسمي.. أحمد شوبير: رحيل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر

«العائدون».. كيف كانت داعش تخطط لإعادة الإرهابيين إلى البلاد لزرع الفوضى؟|باحث يجيب

محمد صلاح يتصدر تريند تويتر قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

طرح مزاد اللوحات الإلكترونية بالسعودية.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المتحدث العسكري: ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكري

رامى صبري وأصالة يحضران لعمل فني جديد .. صور

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. صور

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فيديو

أسعار الخضراوات والفواكه تنخفض 50% خلال 20 يوما.. تفاصيل بالفيديو

لم أتعرض للإهانة من رامز جلال.. تصريحات مثيرة لـ صابرين مع العرافة

لوسي وحنان مطاوع.. فنانون استعانوا بأطباء نفسيين قبل تصوير مسلسلاتهم

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في رمضان .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ