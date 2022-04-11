شاهد.. أقوى المحركات الكهربائية في مواجهة نجمة التسعينيات بي إم دبليو M5

تحظى سباقات السيارات بشعبية كبيرة من قبل محبي عالم التسارع والانطلاق، نسبة إلى النتائج الفنية المشوقة والأداء الخاص بكل نسخة مع اختلاف العلامات التجارية، سواء كانت تلك الفعاليات بشكل رسمي او غير رسمي، حيث تتعالى أصوات المحركات لتعلن عن الفائز.

وسباق اليوم يجمع بين وحوش المحركات الكهربائية وهم النسخة الشهيرة تيسلا موديل S بلايد وقرينتها التي تعمل بنفس التقنية لوسيد إير صاحبة التصميم والأداء المميز أيضا، ويبدو أن هناك منافس قوي لهذه الطرازات ولكن بتقنية الوقود التقليدي.

اقوى المحركات الكهربائية في مواجهة نجمة سيارت التسعينيات

والنسخة المنافسة هي سيارة الصانع البافاري بي ام دبليو M5، والتي تعد واحدة من اشهر سيارات السيدان في اواخر التسعينيات ومع بداية الالفية الجديدة، والتي تأتي بوزن كلي يبلغ 1.795 كيلوجرام، مع محرك ثماني الاسطوانات طراز V، بسعة 4900 سي سي، حيث يستطيع ان ينتج قوة قدرها 394 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 500 نيوتن/متر.

وتزن النسخة تسلا S بلايد 2.162 كيلوجرام، بينما تستمد قوتها من محرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 1.020 حصانا، وبعزم اقصى للدوران 1.424 نيوتن/متر، على عكس سيارة لوسيد والتي تزن 2.375 كيلوجرام بينما ينتج محركها قوة 1.124 حصانا، وعزم دوران يبلغ 1.390 نيوتن/متر.

ولكن يبدو ان تلك القدرات قد تتفوق على سيارة بي ام دبليو M5 ، ولذلك انطلقت السيارة بسرعة 113 كيلومتر في الساعة، لتلاحقها بعد ذلك النسخة لوسيد و تيسلا S بلايد في سباق تنافسي مميز، بعد ان نشرته قناة Hagerty المتخصصة في استعراض السيارات عبر موقع YOUTUBE.