بعد أسابيع من التدريب.. القوات الأوكرانية تغادر أمريكا إلي كييف

غادرت القوات الأوكرانية، الولايات المتحدة بعد أسابيع من التدريب المتخصص جنبًا إلى جنب مع قوات الجيش الأمريكي.

وكانت القوات الأوكرانية تشارك في تدريب مجدول مسبقًا في برنامج تديره قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، في ميسيسيبي، عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير.

وتلقى الأوكرانيون تدريبات على عمليات دوريات الحراسة وأنظمة الاتصالات، بالإضافة إلى تدريب تكتيكي إضافي متقدم على الأنظمة التي وافقت الولايات المتحدة مؤخرًا على تقديمها لأوكرانيا، بما في ذلك طائرات بدون طيار Switchblade.

وSwitchblades، التي يطلق عليها اسم “كاميكازي”، مجهزة بكاميرات وأنظمة ملاحة ومتفجرات موجهة، ويمكن برمجة الأسلحة لضرب الأهداف التي تبعد أميالًا تلقائيًا.

يمكن أن يكون نشر “Switchblades” في القتال في أوكرانيا هو أهم استخدام للأسلحة في القتال، لأنه ليس من الواضح عدد المرات التي استخدم فيها الجيش الأمريكي الطائرات بدون طيار القاتلة في ساحة المعركة.