مدحت شلبي وحزلقوم وأطاطا في رمضان.. مجدي الكومندو هيبهرك بتقليده للمشاهير.. فيديو

رغم صغر عمره، إلا أن مهارته في التقليد والتمثيل أبهرت الكثيرون من المحطين به وعبر منصات السوشيال ميديا خاصة تطبيقي «فيسبوك، تيك توك» فهو يستطيع تقليد أكثر من صوت 35 شخصية من نجوم الفن والإعلام وكرة القدم.

يقول مجدي حسن طايل والمشهور بـ «مجدي الكوماندو» في فيديو لموقع «صدى البلد»: «إنه يحرص على تطوير موهبة التقليد التي اكتشفها في وقت مبكر مع ممارسته للتمثيل، وهو الأقرب إلى قلبه بجانب دراسته بكلية الشريعة والقانون بدمنهور».

ويضيف مجدي الكوماندو صاحب الـ 19 عاماً وابن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة أنه شارك في عدة أعمال مسرحية تابعة لوزارة الثقافة، مثل: « شكسبير وطغاة، الجانب الآخر، للكبار فقط، الحلم 2، فيلم ميني كار-اتعرض في دار الأوبرا المصرية ولسه هيتعرض تلفزيون».

أما عن أكثر الشخصيات المشهورة التي يبدع مجدي الكوماندو في تقليدها صوتياً، فيوضح: «المتابعين بيطلبوا مني أقلد لهم باستمرار المعلق مدحت شلبي، والمعلق أيمن الكاشف، ومحمد سعد بكل شخصياته (اللمبي، تتح اطاطا، بوحه)، حلزقوم، أبو حفيظه، هشام الجخ، جورج وسوف، والإعلامي عمرو أديب».

ويلفت مجدي الكوماندو إلى أن أكثر ما يفرحه هو إضافة البهجة على كل من حوله خاصة متابعيه الذين يبلغ عددهم أكثر من مليون و200 ألف متابع علي التيك توك فقط منذ أن بدأ في صنع الفيديوهات من عام 2018م، ومنها ما يعتمد على الإرتجال ومنها على الكلمات المشهورة للشخصيات.

ويشير الكوماندو إلى أن التريند الأخير الذي ظهر له على السوشيال ميديا حيث كان يغني فيه مقطع من أغنية للفنان أحمد سعد ما كان إلا مجرد مقلب أجرآه في برنامج تلفيزيوني، منوهاً بأن أبرز الصعوبات التي تواجهه أنه ليس من محافظة القاهرة التي تعد المحافظة الأساسية لفرص الظهور وانتشار الفنون، وموجهاً الشكر لأخيه حسام لأنه من أكثر الداعمين له وباقي عائله وأصدقائه ومتابعيه.