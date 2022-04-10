فريق طائرة الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتأهل إلى نهائي كأس مصر

3 - صفر

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى نهائي كأس مصر، عقب الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 3 - صفر في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، بصالة نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية، في ثاني مباريات الدور قبل النهائي للبطولة ودون اللجوء إلى المباراة الثالثة.

ومن المقرر أن يواجه طائرة الزمالك، الفائز من الأهلي وبتروجيت في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

نتائج الأشواط:

25/23

25/21

25/13.

شهدت المباراة تألق المحترف الكوبي للزمالك، يوسيفاني هرنانديز وكذلك أحمد فتحي ومحمد المهدي ورضا هيكل ورشاد شبل.

حضر المباراة اليوم، علاء فهمي رئيس جهاز الطائرة بنادي الزمالك لدعم ومساندة الفريق.

يذكر أن الزمالك فاز أمس السبت علي الجيش بنتيجة 3 - صفر في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية في أولى مباريات نصف النهائي.

وتقام مباريات نصف النهائي لمسابقة الكأس بنظام Best of 3 حيث يتأهل الفائز بمباراتين إلى النهائي.