عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل توبة الحلقة 9.. رحاب الجمل تتلقى صدمة بسبب المعلم سيد

توبة
توبة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل توبة، أحداثا مثيرة، بعد أن طلق توبة "عمرو سعد"، "لؤة" أسماء أبو اليزيد، وانتقلت إثر ذلك إلى المستشفى، عادت مرة أخرى إلى بيتها، ولكن آثار صدمة الطلاق مازالت عالقة بها.


وقرر المعلم سيد الأجنبي "ماجد المصري"، أن يتقدم إلى الزواج اليها من جديد، بعد أن رفضته قبل أن تتزوج من عمرو سعد، وعندما تقدم لها أصيبت شقيقتها رحاب الجمل بالصدمة، نظرًا لأنها تحبه، ويقيم معها علاقة لا يعلم بها أحد.

 

مسلسل توبه يتصدر تريند تويتر


تصدر مسلسل توبه ترند على موقع التواصل الإجتماعي لتداول التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد عرض الحلقة التاسعة اليوم على قناة mbc مصر.


ويتصدر قائمة الترندات واسم عمرو سعد في قمة الترندات ويوجد تفاعل كثير من الجمهور وردود إيجابية حول المسلسل منذ بداية عرض الحلقة الأولى أمس .


مسلسل توبه بطولة عمرو سعد وصبا مبارك وماجد المصري ودياب وأسماء أبو اليزيد، ويعرض المسلسل في تمام السابعة مساء، كما يعاد في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على قناة "إم بي سي".


جدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد مسلسل "الجسر"، بطولة نيللي كريم، عمرو سعد، ويشارك في العمل محمد علاء، خالد كمال، سارة الشامي، محمد منير، عصام عمر، أحمد علي، والطفل يوسف أحمد وآخرين وإخراج بيتر ميمي.

الحلقة التاسعة من مسلسل توبة مسلسل توبه عمرو سعد توبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

موعد صرف معاشات مايو 2022

انقسام داخل اتحاد الكرة حول هوية مدرب منتخب مصر الجديد

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

المداح 2 الحلقة 10.. براءة حمادة هلال من قتل الشهاوي وصدمة هبة مجدي

مسلسل المشوار الحلقة 9.. خطة محمد رمضان للهروب من رجال وجيه

في غرفة العمليات.. ندى رحمي تعلن خضوع والدتها لعملية جراحية

أمير كرارة: شخصيتي في العائدون مختلفة عن الاختيار وكلبش

فيلم "حامل اللقب" يختتم فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

مسلسل المشوار الحلقة 8 .. خطف آدم ابن أخت ورد

مسلسل المداح 2 الحلقة 9 .. تورط حمادة هلال في قتل الشهاوي

"حشيشستان" يحصد جائزة أفضل مشروع فيلم تحت التطوير بـ بيروت

ترشيحاتنا

أبو جبل: أهرب من أمي بسبب الأكل..وغيرت رقمي بسبب المعجبات

أحمد موسى: 2011 سببا في رحيل حسن شحاتة من تدريب المنتخب.. فيديو

برشلونة يخطف فوزا +90 من ليفانتي ويعزز موقعه في وصافة الليجا

تحصيل مستحقات الموانئ وشركات التوكيلات الملاحية بالجنيه.. هل يوقف الضغط على الدولار؟

غزو أوكرانيا.. انفجارات عنيفة تهز خاركيف وميكولايف

بعد أريد حلا.. هل يغير فاتن أمل حربي بنود قانون الأحوال الشخصية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

بعد أريد حلا.. هل يغير فاتن أمل حربي بنود قانون الأحوال الشخصية؟

مكتوب عليا الحلقة 9.. غيرة متبادلة بين هنادي مهنا وأكرم حسني

تاريخ الكنافة والقطايف.. الأولى صنعها طبيب لسحور معاويةوالثانية تغنى بها ابن الرومي

فيديو

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

الموقف حساس .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ