مسلسل توبة الحلقة 9.. رحاب الجمل تتلقى صدمة بسبب المعلم سيد

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل توبة، أحداثا مثيرة، بعد أن طلق توبة "عمرو سعد"، "لؤة" أسماء أبو اليزيد، وانتقلت إثر ذلك إلى المستشفى، عادت مرة أخرى إلى بيتها، ولكن آثار صدمة الطلاق مازالت عالقة بها.



وقرر المعلم سيد الأجنبي "ماجد المصري"، أن يتقدم إلى الزواج اليها من جديد، بعد أن رفضته قبل أن تتزوج من عمرو سعد، وعندما تقدم لها أصيبت شقيقتها رحاب الجمل بالصدمة، نظرًا لأنها تحبه، ويقيم معها علاقة لا يعلم بها أحد.

مسلسل توبه يتصدر تريند تويتر



تصدر مسلسل توبه ترند على موقع التواصل الإجتماعي لتداول التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد عرض الحلقة التاسعة اليوم على قناة mbc مصر.



ويتصدر قائمة الترندات واسم عمرو سعد في قمة الترندات ويوجد تفاعل كثير من الجمهور وردود إيجابية حول المسلسل منذ بداية عرض الحلقة الأولى أمس .



مسلسل توبه بطولة عمرو سعد وصبا مبارك وماجد المصري ودياب وأسماء أبو اليزيد، ويعرض المسلسل في تمام السابعة مساء، كما يعاد في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على قناة "إم بي سي".



جدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد مسلسل "الجسر"، بطولة نيللي كريم، عمرو سعد، ويشارك في العمل محمد علاء، خالد كمال، سارة الشامي، محمد منير، عصام عمر، أحمد علي، والطفل يوسف أحمد وآخرين وإخراج بيتر ميمي.