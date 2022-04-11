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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الخضار والفاكهة : أسعار الخضروات في الاتجاه للانخفاض

صدى البلد

قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن التغيرات المناخية من إرتفاع وانخفاض درجات الحرارة يؤدي الي ضعف معدلات الإنتاج في منتجات معينه منها الطماطم .
 

وأضاف حاتم نجيب خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة الحدث، ان انتهاء عروة زراعة قديمة والبدء في عروة جديدة يؤدي الي ارتفاع أسعار بعض الخضروات .

وكشف ان اسعار الخضار ستبدأ في الانخفاض بسبب زيادة المعروض من الخضروات الصيفية.

وتابع أن هناك انخفاض في الكوسة والخيار والفلفل والبتنجان بسبب وجود كميات كبيرة منهم في السوق، وهناك رصد كامل للأسواق لضبط الاسعار.

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