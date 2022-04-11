رئيسة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المستقيلة تقول إن قرارها نهائي

قالت رئيسة الائتلاف الحكومي المستقيلة عيديت سليمان، مساء أمس الأحد ، إنها لن تعيد النظر في قرارها بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.



ودعت عيديت أعضاء كنيست يمين الوسط في الائتلاف إلى المساعدة في تشكيل حكومة جديدة في الكنيست الحالي.



ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى سليمان قولها "قراري ترك التحالف الحالي كان بناءً على قيمي، لذا فهو نهائي.. أدعو أصدقائي في الائتلاف وفي فصيل [يمينا] إلى تنفيذ إرادة الأغلبية في إسرائيل وتأسيس حكومة وطنية في الكنيست الحالية".



وكانت عيديت سليمان استقالت صباح الأربعاء الماضي من حزب يمينا الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لتفقد الحكومة أغلبيتها الضئيلة في الكنيست وتجعلها غير قادرة على سن أي قانون.



وتوالت أنباء عن محاولات من الحكومة من أجل إقناع عيديت سليمان بالعدول عن قراراها بالاستقالة من حزب يمينا.